У Кривий Ріг із Венеції доставлять часточку мощей мучениці Лукії Сіракузької

Частку мощей мучениці Лукії Сіракузської доставлять із Венеції у Спасо-Преображенський собор Кривого Рогу у суботу, 1 грудня.

Про це повідомляє «Фома в Україні».

Зустріч святині відбудеться перед початком всенічного бдіння, о 16.00.

*Мучениця Лукія Сіракузська народилася в Сіракузах. За зцілення матері при гробі мучениці Апфії в Катана вона роздала все своє майно бідним і дала обітницю дівоцтва. Дізнавшись про це, наречений Лукії доніс владі, що вона християнка.

Святу засудили на наругу, але Господь надав таку вагу її тілу, що безліч людей не могло зрушити її з місця. Тоді діву Лукію обклали хмизом і запалили велике вогнище, але полум'я анітрохи не пошкодило їй.

Пронизана у гортань мечем, свята Лукія закінчила свій подвиг. Це сталося в 304 р.

Пам'ять мучениці святкується 26 грудня.