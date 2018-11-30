СБУ проводить обшуки у намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла

Співробітники Служби безпеки України проводять санкціоновані слідчі дії у намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла.

Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області, на виконання доручення слідчого управління ГУ Нацполіції в Київській області, повідомляє прес-центр СБУ.

«У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та розміщення майнового комплексу, який належить митрополиту Павлу (Лебідю). Тривають слідчі дії», - йдеться в повідомленні.

Також на офіційному сайті УПЦ повідомлялось, що сьогодні о 09.00 на територію підсобного господарства Києво-Печерської лаври у селі Вороньки (Київська область) прибули три автобуси з представниками СБУ для проведення обшуку.