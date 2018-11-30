У Мінську відкрили Білоруські Різдвяні читання, присвячені молоді

У Мінську 29 листопада митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі очолив церемонію відкриття та пленарне засідання Четвертих Білоруських Різдвяних читань, присвячених темі «Молодь: свобода та відповідальність».

Урочисті заходи відбулися у конференц-залі Національної бібліотеки Білорусі, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Форум організований Білоруською Православною Церквою.

Участь у відкритті Читань взяли духовенство Білоруської Православної Церкви, парламентарі, представники ряду міністерств та дипломатичного корпусу, діячі науки і культури, учні вищих та середніх навчальних закладів.

Перед початком форуму єпископ Борисовський і Марьїногорський Веніамін звершив молебень у каплиці на честь ікони Божої Матері «Всецариця» при Мінському онкодиспансері.

У рамках Читань були підписані Програма співробітництва між Білоруською Православною Церквою та Міністерством охорони здоров'я Республіки Білорусь і Програма співробітництва між Білоруською Православною Церквою та Комітетом охорони здоров'я мінського міськвиконкому з питання допомоги людям з онкологічними захворюваннями.

Робота Читань відбудеться 30 листопада у секційному форматі.