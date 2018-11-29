На Фанарі написали Статут для нової української Церкви, але з датою видачі Томосу не визначилися

Синод Константинопольського Патріархату, який 29 листопада завершився у Стамбулі, підготував Статут для нової Православної Церкви в Україні, але дату проведення Об'єднавчого Собору не призначив.

Про це йдеться в документі за рішеннями Синоду, розміщеному на офіційному сайті Константинопольського Патріархату.

Опубліковане за підсумками Синоду Рішення складається з трьох пунктів, останній з яких присвячений Україні.

"У контексті раніше прийнятого рішення Вселенського Патріархату надати автокефалію українській Церкві і в очікуванні видачі Патріаршого і Синодального Томосу, святий і священний Синод підготував Статут Української Церкви", - сказано в рішенні Синоду Константинопольського Патріархату.

У свою чергу, Президент Порошенко, коментуючи рішення Синоду, сьогодні заявив: "Затверджено текст Томосу про надання незалежності українській Церкві. А також прийнято рішення про скликання Об'єднавчого православного Собору. Дату проведення його незабаром оголосить Патріарх Варфоломій".

Радник президента Ростислав Павленко, який був присутній на засіданні Синоду, заявив, що текст Томосу вже складено.

"Є затверджений Томос ... На основі цього Томосу підготовлені пропозиції щодо Статуту Церкви, які будуть надані для розгляду на Собор, який збереться у грудні. Дата буде оголошена Вселенським Патріархом, для того, щоб представники всіх конфесій, всіх гілок українського Православ'я могли зібратися на цей Собор ", - заявив Ростислав Павленко в ефірі "Прямого".

За його словами, Патріарх Варфоломій не тільки написав Статут нової Церкви, а й сам призначить дату Собору.

Водночас, в офіційному прес-релізі Константинополя про текст Томосу не йдеться. За офіційною інформацією, засідань Священного Синоду в Константинопольському Патріархаті цього року більше не планується.