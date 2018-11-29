Схвалені тексти служб святим Митрофану Пекінському та Марфі Дівєєвській

У Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі 29 листопада під головуванням митрополита Петрозаводського і Карельського Костянтина відбулося шосте у 2018 році пленарне засідання Синодальної богослужбової комісії.

Комісія розглянула і схвалила тексти служб святому священномученику Митрофану, пресвітеру Пекінському, і іже з ним постраждалим, а також прп. Марфі Дівєєвській, сщмч. Петру Черевковському і блж. Василю Кадомському, повідомляє patriarchia.ru.

Всі ці служби направлені на затвердження Священному Синоду Руської Православної Церкви. Продовжилася робота над раніше схваленими службами з урахуванням надісланих зауважень. Служби схвалені у новій редакції і спрямовані на затвердження Священного Синоду.

Під час засідання також проходила робота над службою Собору Валаамських святих. Комісія розглянула і схвалила проект документа «Пасія в сучасному православному богослужінні». На виконання доручення Священного Синоду Комісія розробила чинопослідування акафіста з молебнем. Чинопослідування схвалено та направлено на затвердження Синоду.

Наступне пленарне засідання Комісії відбудеться в лютому.