Митрополит Павел розповів про перевірки Мінкульту і заявив про відкриті кримінальні справи проти нього (відео)

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел розповів про особливості перевірки спеціальною комісією Міністерства Культури святинь і раритетів, які знаходяться в монастирі.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ, цитуючи Митрополита Павла, така перевірка проходить вперше за 30 років існування відродженої обителі.

«Не можу сказати, що це перепис. Не знаю, чому нині Міністерством культури України видано указ, щоб перевірили всі раритети, які були передані Києво-Печерській лаврі в 1988 році і до 2000-х років», - зазначив митрополит Павел.

Владика розповів, що він зустрівся з комісією, до якої увійшли представники СБУ, Міністерства культури і Національного історико-культурного Києво-Печерського заповідника.

«Одна група комісії пішла до Дальніх печер, інша - в Ближні печери. Храми можуть перевіряти в будь-який час. Однак оскільки лавру відвідують багато людей, то я попросив, щоб перевірка відбулася після 17 годин. Дійсно, в комісії прислухалися до моїх побажань. Ми поспілкувалися і надали їм все те, що було передано лаврі протягом цих 12 років. Тому ніхто не переписував вночі, ніхто не штурмував монастир. Ми просто виконали рішення Міністерства культури України», - сказав намісник.

Також митрополит Павел повідомив про те, що проти нього, як громадянина України, відкрито кілька кримінальних справ.

Разом з тим він підкреслив, що «ніколи не був проти суверенітету своєї держави», а «стояв на основах незалежності ще в 1991 році».

Намісник Києво-Печерської лаври звернувся до патріотів країни.

«Хочу запевнити: я - громадянин своєї країни, я син України, хто б, що не говорив. Хотів би, щоб наші патріоти були дійсно патріотами, не на словах, а на ділі».

Митрополит Павел також прокоментував погрози на адресу обителі та його особисто: «Не здивуюся, якщо будуть обшуки й утиски».