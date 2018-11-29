Намісник Почаївської лаври заспокоїв віруючих: обитель не захоплюють

Намісник Почаївської лаври митрополит Володимир заспокоїв усіх, хто переймається долею обителі: наразі спроб захоплення монастиря не було.

Про це йдеться у зверненні намісника, опублікованому на сайті Почаївської лаври.

«Останнім часом до нас у лавру надходить велика кількість повідомлень і телефонних дзвінків, в яких небайдужі люди запитують, чи не відбуваються провокації і напади на лавру.

Владика намісник і братія Почаївської лаври щиро дякує усім за турботу і хвилювання, і повідомляємо, що спроб захоплення лаври до цього часу не відбувалося. Зараз в обителі та навколо неї все спокійно. Насельники лаври живуть за встановленим порядком, здійснюються уставні богослужіння. Двері лаври відкриті для всіх бажаючих помолитись і вклонитись святиням», - йдеться у зверненні.

Митрополит Володимир попросив вірян молитися за мир та «не вірити чуткам та не поширювати неперевірену інформацію».