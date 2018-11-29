Митрополит Антоній - про те, що вважається головним подвигом у Різдвяний піст (рос.)

Управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Антоний дает советы православным христианам. Он рассказывает, что считается главным подвигом в Рождественский пост.

"Пост – особое время. Это встреча с собой. Следует снять маски и предстать перед самим собой в истинном свете. Пусть этот свет будет тусклым и мутным, но он укажет на реальную ситуацию.

Нельзя себя больше обманывать. И самый главный подвиг в пост – это уход от иллюзий по поводу себя.

Нужно трезво рассмотреть все свои мысли, движения души, поступки. Чем они вызваны, какими чувствами?

И не надо стесняться обличать себя. Это спасительное обличение, во имя истины и во имя спасения собственной души.

И когда мы начнем слой за слоем расчищать свою душу, когда увидим свою внутреннюю нечистоту, сокрытую под спудом лжи и лицемерия, то почувствуем огромное облегчение и сбросим с себя тяжелый груз.

Главное – преодолеть страх. Именно он сдерживает нас от встречи с собой.

Важно помнить, что для Господа нет ничего невозможного. Он даст нам силы преодолеть страх и измениться, исцелить свою душу искренним покаянием и обрести крепость в борьбе со своими грехами. Следует попросить об этом Бога, не игнорировать Его.

Вот в этом и состоит наша главная задача – не забывать о Господе ни на минуту. Если мы будет постоянно помнить о Нем, ориентироваться на Него, то все в нашей жизни постепенно изменится в лучшую сторону и наладится. Со всеми вопросами нужно идти к Богу, просить Его о помощи и защите.

Проснулись утром – и первая мысль о Нем: "Благослови, Господи! Помоги день прожить с пользой, прилепляться только к хорошему и спасительному, руководи мной и моими мыслями, от всякого зла защити".

Если будете взывать к помощи Божией и во всем доверять Ему, обретете мир и тихую радость, которую не отнимут у вас никакие невзгоды. Веруйте и ничего не бойтесь!

Пусть пост будет не в тягость, а в радость. Пост предназначен для того, чтобы мы воспитали в себе подлинную радость о Христе Воскресшем. Поблагодарим Бога за Его милости, за то, что помогает нам вставать после грехопадений и карабкаться вверх, из тьмы греха к свету благодати, ощущая на себе Божественную любовь".

"Вести"