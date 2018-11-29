В УПЦ розповіли подробиці про перший за 30 років облік святинь Києво-Печерської лаври представниками Мінкульту

Спеціальна комісія, яка здійснює першу за 30 років від моменту відкриття монастиря перевірку святинь Києво-Печерської лаври, створена за ініціативи Міністерства культури України.

До її складу увійшли співробітники Міністерства та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, повідомляється на офіційному сайті УПЦ.

"Намісник лаври митрополит Павел обговорив із членами комісії процедуру перевірки наявності цінностей, перевірку наявності мощей у Ближніх і Дальніх печерах лаври. Робота комісії відбувається під наглядом монахів, наглядачів печер та членів Духовного собору обителі", - пояснили на офіційному сайті УПЦ.

На прохання намісника обителі, огляд алтарних приміщень лаврських храмів здійснюється виключно чоловіками, оскільки жінкам забороняється знаходитися в церковному алтарі.