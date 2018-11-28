У Мінській духовній академії відзначили день пам'яті небесного покровителя

У день пам'яті святого апостола Филипа, 27 листопада, відбувся актовий день Мінської духовної академії імені святителя Кирила Туровського.

Урочистості з нагоди актового дня очолив Патріарший екзарх всієї Білорусі митрополит Мінський і Заславський Павел, повідомляється на офіційному сайті Білоруської Православної Церкви.

Урочистості розпочалися з Божественної літургії в академічному храмі святителя Кирила Туровського, яку очолив Патріарший екзарх.

По закінченні богослужіння владика Павел привітав ректора МінДА архімандрита Сергія, викладачів, учнів та гостей з актовим днем духовної академії та звернувся до присутніх зі словом повчання. Патріарший екзарх закликав майбутніх пастирів, надихаючись життям святого апостола Филипа, самовіддано нести світло богоодкровенних Євангельських істин усім людям.

Після закінчення богослужіння відбулося урочисте зібрання з нагоди актового дня Мінської духовної академії.

Архімандрит Сергій (Акімов) представив звіт про поточний стан справ у Мінській духовній академії, зазначивши, що наразі загальна кількість учнів становить 113 осіб, що є максимальним числом за всю історію існування академії.

Урочистості завершилися традиційним концертом.