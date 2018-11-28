У православних сьогодні почався Різдвяний піст: що потрібно встигнути за 40 днів (рос.)

Рождественский пост – один из четырех многодневных постов Православной Церкви – продолжается с 28 ноября по 6 января включительно. Пост – это не только время воздержания от того или иного вида пищи, но и повод чаще ходить в храм. Если ритм жизни не позволяет быть на службе каждый день, какие дни для этого лучше выбрать?

Постный стол

Соблюдение Рождественского поста в пищевом отношении относительно несложно. В 33-й главе Типикона, в которой речь идет обо всех постах года, предлагается такая схема: по субботам и воскресеньям разрешается рыба, по понедельникам, вторникам и четвергам – пища с растительным маслом и вином, по средам и пятницам – сухоядение. Если на будний день попадает память славословного или полиелейного святого, в понедельник, вторник и четверг разрешается рыба, в среду и пятницу – масло и вино. В случае, если накануне среды или пятницы совершается Всенощное бдение, в эти дни также разрешается рыба.

В той же книге в указаниях на 14 ноября (день накануне поста по ст.ст.) можно найти более строгий устав, по которому рыбу разрешено есть только по субботам и воскресеньям, на Введение во храм Пресвятой Богородицы и еще в 9 дней, когда празднуется память великих святых, если они придутся на вторник или четверг. Со 2 января по этой версии устава рыбу нельзя есть вовсе. Там же содержится отсылка к еще более строгому уставу.

Такие разночтения связаны с наличием двух традиций – более мягкой студийской и более строгой иерусалимской. Иерусалимский устав – устав монахов-отшельников, предполагавший более строгий пост и более продолжительные богослужения – со временем стал господствующим в Церкви, однако к реалиям современной жизни ближе Студийский устав, выработанный монахами городского монастыря.

Фактически большинство православных христиан не вникают в эти тонкости и едят рыбу каждый день, кроме среды и пятницы, когда переходят на пищу с елеем. В Сочельник(Навечерие Рождества – 6 января) трапеза поставляется один раз, вечером (либо после Литургии), без масла.

Впрочем, не так интересны пищевые особенности поста, как богослужебные.

Богослужения Рождественского поста

4 декабря – Введение во Храм Пресвятой Богородицы, накануне совершается Всенощное бдение. Введение – двунадесятый праздник, один из особенно почитаемых. В этот день празднуется, как Пречистую Богородицу в трехлетнем возрасте праведные Иоаким и Анна привели в храм и посвятили Богу.

В праздник Введения Богородицы во храм в храмах на всенощной, во время елеопомазания начинают петь Рождественский канон – подробнее: Ирмосы Рождества: история и перевод

Всенощное бдение совершается также накануне:

18 декабря – память прп. Саввы Освященного

19 декабря – память свт. Николая Чудотворца – т. н. «Никола Зимний»

Полиелей бывает накануне:

29 ноября – память апостола и евангелиста Матфея

2 декабря – память свт. Филарета Московского

6 декабря – память св. блгв. кн. Александра Невского / свт. Митрофана Воронежского

10 декабря – празднование в честь иконы Божией Матери “Знамение” (может совершаться бдение)

13 декабря – память апостола Андрея Первозванного

17 декабря – память вмц. Варвары

26 декабря – память мчч. Евареста, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

2 января – память св. прав. Иоанна Кронштадтского

3 января – память свт. Петра Московского

Как правило, полиелей совершается и накануне памяти св. вмц. Екатерины 7 декабря (кроме 8 декабря). Также полиелейные и бденные службы могут совершаться накануне памяти местночтимых святых и святых, в честь которых освящен храм.

31 декабря в храмах служат Новогодний молебен. В последние годы во многих храмах появилась традиция совершать Литургию в новогоднюю ночь – это позволяет провести гражданский праздник и радостно, и с пользой для души.

2 января отмечается Предпразднство Рождества Христова. На следующий день начинается более строгий пост.

6 января, в Рождественский Сочельник, обычно читаются Царские часы, а по их окончании – Вечерня с Литургией Василия Великого (по уставу ее полагается служить во второй половине дня, но в Русской Церкви это не практикуется).

Накануне Рождества совершается Всенощное бдение. Ранняя Литургия Рождества Христова совершается, как правило, ночью.

Исповедь Рождественским постом

Время поста – время более усиленной молитвы и глубокой исповеди. Исповедоваться в большинстве храмов можно на каждой вечерней службе, но лучше заранее узнать время исповеди в своем храме.

Рождественские ярмарки

Купить подарки для близких можно не только в магазинах, но и на рождественских ярмарках, которых год от года становится всё больше. На многих ярмарках все или большая часть вырученных денег идут на дела милосердия.

Рождественские вертепы

К Рождеству в храмах и воскресных школах устраиваются вертепы. Во многих городах проходят выставки вертепов, позволяющие познакомиться с лучшими традициями и самыми красивыми композициями.

"Православие и мир"