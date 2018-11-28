У Мінську відзначили 30-річчя відродження сестринського служіння

У Мінській духовній академії відбулися загальні збори Спілки сестринства милосердя Білоруської Православної Церкви, присвячені 30-річчю відродження сестринського служіння в Білорусі.

У заході брали участь представники 14 єпархій, в тому числі сестри милосердя з 30-річним стажем служіння – саме ті, з кого в 1988 році почалося відродження сестринського служіння на білоруській землі, повідомляється на офіційному сайті БПЦ.

Очолив зібрання єпископ Боровлянський Ігнатій, вікарій Мінської єпархії. Він зачитав вітальне слово Патріаршого екзарха всієї Білорусі митрополита Мінського і Заславського Павла.

«Нині нам важливо пам'ятати, що сестринський рух починався не за вказівкою зверху. Це був заклик серця, добровільна ініціатива православних християнок, які вважали своїм священним обов'язком не лише відвідувати храми, молитися, брати участь у Таїнствах, а й творити добрі справи на славу Божу...».

П'ять сестер були нагороджені медаллю Білоруської Православної Церкви святої преподобної Євфросинії Полоцької. Дев'ять сестер й один брат милосердя були удостоєні грамот Патріаршого екзарха. 10 сестринств милосердя були нагороджені грамотами Синодального відділу з церковної благодійності та соціального служіння Білоруської Православної Церкви, які вручив голова відділу протоієрей Кирил Шолков. 90 сестер і братів отримали подячні листи від Синодального відділу Союзу сестринства.