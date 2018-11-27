У монастирі на Новому Валаамі відзначили сторіччя Фінляндської Православної Церкви

У Новому Валаамі відзначили сторіччя Православної Церкви Фінляндії.

Місцем ювілейних урочистостей з нагоди сторіччя Фінляндської Православної Церкви став чоловічий монастир у Новому Валаамі, куди в 1940 році пішла братія Валаамської обителі на Ладозькому озері, рятуючись від радянської влади, повідомляє «Благовіст-інфо».

На Божественну літургію у Спасо-Преображенську церкву монастиря з'їхалися всі архієреї ФПЦ – архієпископ Гельсінкі і всієї Фінляндії Лев, митрополит Оулу Ілля і єпископ Йоенсуу Арсеній. Проте святкування сторіччя Фінляндської Православної Церкви пройшло без участі священиків Московського патріархату, оскільки Священний синод Руської Православної Церкви наклав заборону на співслужіння з кліриками Константинопольського Патріархату, до якого належить ФПЦ.

Після святкової служби у головному храмі Нововалаамської обителі виступив хор «Півчі святого Іоанна Богослова», який виконав твір англійського композитора Івана Муді «Страсті і Воскресіння» для хору, солістів, струнного квінтету та дзвонів.