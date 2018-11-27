Митрополит Онуфрій привітав колективи православних видань з ювілеєм

Блаженніший Митрополит Онуфрій у вівторок, 27 листопада, прийняв у своїй резиденції на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври творчий колектив журналу «Отрок» та газети «Іонинський листок».

Зустріч було приурочено до 15-ліття виходу першого номера журналу «Отрок» та випуску 1000-го номера «Іонинського листка». Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Від імені творчого колективу архієпископ Обухівський Іона, головний редактор цих видань, вручив Його Блаженству ювілейні видання журналу та газети і розповів Предстоятелю про нові творчі плани.

Блаженніший владика подякував творчому колективу «Отрока» та «Іонинського листка» за багаторічну сумлінну працю на благо Святої Церкви та благословив усіх. Найбільш активним Предстоятель вручив церковні нагороди.