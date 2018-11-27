До дня народження святого Амфілохія Почаївського випустили документальний фільм.

Документальна стрічка «Амфілохій Почаївський» опублікована на YouTube каналі журналу «Фома в Україні». Вона входить до циклу фільмів про сучасних православних святих «Святі і праведники XX століття», який створено у 2013 році телевізійним агентством «Профі ТБ» за участю редакції журналу, повідомляє «Фома в Україні».

Мета творців – розповісти про святих – наших сучасників, праведників, чиї фотографії фактично стали іконами і про кого ще можуть розповісти люди, які знали їх. У фільм про преподобного увійшли унікальні кадри зі спогадами очевидців і коментарями істориків і священиків.

Преподобний Амфілохій Почаївський народився 27 листопада 1894 р. у селі Мала Іловиця, що на Тернопільщині. Прийняв постриг у Почаївській лаврі, прославився як великий православний подвижник і цілитель. Преставився 1 січня 1971 року і був зарахований до лику святих Священним Синодом УПЦ у 2002 р.