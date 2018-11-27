Бориспільська єпархія УПЦ відзначила своє 5-річчя

У Бориспільській єпархії УПЦ молитовно відсвяткували 12-ю річницю єпископської хіротонії правлячого архієрея і 5-річчя від дня утворення.

У понеділок, 26 листопада, Керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній звершив Божественну літургію у Покровському кафедральному Соборі міста Бориспіль. Про це повідомляє прес-служба Бориспільської єпархії УПЦ.

Після Божественної літургії владика звернувся до віруючих зі словом проповіді, у якому розповів про служіння святителя Іоанна Златоустого, сучасний стан у Церкві Христовій і місце в ній священиків та мирян.

Також владика привітав усіх із 5-ю річницею утворення Бориспільської єпархії.

У свою чергу секретар єпархії архімандрит Діонісій подякував владиці за віддане служіння Богу і пастві та привітав владику із 12-річчям Архієрейської хіротонії.