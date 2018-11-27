Предстоятель Молдавської Церкви звернувся до Порошенка з приводу Почаївської лаври

Предстоятель Молдавської Православної Церкви Митрополит Володимир закликав Президента України Петра Порошенка "виконати свою конституційну роль гаранта збереження свободи і релігійного миру в країні", та запевнив у своїх посилених молитвах за мир і єдність віри.

Про це йдеться у відкритому листі, який оприлюднено на офіційному сайті Молдавської Православної Церкви.

Предстоятель зазначив, що “Православна Церква Молдови з великою тривогою дізналася про намір Міністерства юстиції України анулювати рішення про передачу в користування Української Православної Церкви, предстоятелем якої є Блаженніший Митрополит Онуфрій, чернечого комплексу Успенської Почаївської лаври (Тернопільська область)”.

"Синод Православної Церкви Молдови, духовенство і весь благочестивий молдавський народ висловлює слова підтримки єдиній канонічній Православній Церкві України, яка зберігає і передає незмінним непорушну істину майбутнім поколінням”, – наголошується у листі.

Водночас Митрополит Володимир відзначив "визначну роль української святині в духовному житті православних Молдови".

“З особливим хвилюванням ми стежимо за глибокою кризою, у яку була втягнута Українська Православна Церква, мета якої посіяти релігійну ворожнечу серед населення України”, - розповів Предстоятель Молдавської Православної Церкви.