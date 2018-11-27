Видано новий підручник з педагогіки для духовних та світських вищих навчальних закладів

Вийшов друком новий підручник з педагогіки для духовних та світських вищих навчальних закладів. Автором посібника виступив викладач Київської духовної академії і семінарії професор Микола Олексійович Супрун, повідомляє прес-служба КДАіС. Видання призначене для вихованців та студентів духовних шкіл, а також студентів педагогічних закладів освіти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter