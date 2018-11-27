Видано новий підручник з педагогіки для духовних та світських вищих навчальних закладів
11:43, 27 листопада 2018Православ`я
1045 0
Викладач КДАіС виступив автором підручника з педагогіки / kdais.kiev.ua
Вийшов друком новий підручник з педагогіки для духовних та світських вищих навчальних закладів.
Автором посібника виступив викладач Київської духовної академії і семінарії професор Микола Олексійович Супрун, повідомляє прес-служба КДАіС.
Видання призначене для вихованців та студентів духовних шкіл, а також студентів педагогічних закладів освіти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter