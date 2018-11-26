У Запорізькій єпархії УПЦ відкрито конкурс на кращого сніговика

У Запорізькій єпархії УПЦ відкрито конкурс на кращого сніговика «Парад сніговиків». До участі запрошуються вихованців недільних шкіл разом із педагогами та батьками, повідомляється на сайті Запорізької єпархії УПЦ. Мета конкурсу – створення святкової атмосфери і залучення дітей та дорослих до творчого процесу з виготовлення сніговиків. Фото робіт приймаються до 18 лютого. Народне голосування проходитиме на офіційному сайті Запорізької єпархії УПЦ.

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