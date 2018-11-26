У Запорізькій єпархії УПЦ відкрито конкурс на кращого сніговика
20:50, 26 листопада 2018Православ`я
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У Запорізькій єпархії УПЦ відкрито конкурс на кращого сніговика / hramzp.ua
У Запорізькій єпархії УПЦ відкрито конкурс на кращого сніговика «Парад сніговиків».
До участі запрошуються вихованців недільних шкіл разом із педагогами та батьками, повідомляється на сайті Запорізької єпархії УПЦ.
Мета конкурсу – створення святкової атмосфери і залучення дітей та дорослих до творчого процесу з виготовлення сніговиків.
Фото робіт приймаються до 18 лютого.
Народне голосування проходитиме на офіційному сайті Запорізької єпархії УПЦ.
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