В Олександро-Невській лаврі проведуть фестиваль «Лаврський кіт»
19:29, 26 листопада 2018Православ`я
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В Олександро-Невській лаврі проведуть фестиваль «Лаврський кіт» / lavra.spb.ru
Свято-Троїцька Олександро-Невська лавра та Фонд «Кедр» у рамках спільної соціальної програми запрошують творчі колективи та всіх бажаючих взяти участь у фестивалі «Лаврський кіт».
Цього року оголошується конкурс на кращі фотографії для оформлення виставки в «Котогалереї» Олександро-Невської лаври під час проведення фестивалю в Духовно-просвітницькому центрі «Святодухівський», повідомляє "Монастирський вісник".
Гостями фестивалю стануть вихованці притулку для тварин «Другий шанс» на Василівському острові.
Фестиваль «Лаврський кіт» відбудеться 1 грудня в Духовно-просвітницькому центрі «Святодухівський» Олександро-Невської лаври.
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