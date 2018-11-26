В Олександро-Невській лаврі проведуть фестиваль «Лаврський кіт»

Свято-Троїцька Олександро-Невська лавра та Фонд «Кедр» у рамках спільної соціальної програми запрошують творчі колективи та всіх бажаючих взяти участь у фестивалі «Лаврський кіт».

Цього року оголошується конкурс на кращі фотографії для оформлення виставки в «Котогалереї» Олександро-Невської лаври під час проведення фестивалю в Духовно-просвітницькому центрі «Святодухівський», повідомляє "Монастирський вісник".

Гостями фестивалю стануть вихованці притулку для тварин «Другий шанс» на Василівському острові.

Фестиваль «Лаврський кіт» відбудеться 1 грудня в Духовно-просвітницькому центрі «Святодухівський» Олександро-Невської лаври.