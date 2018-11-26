В УПЦ збентежені тим, що Павленка чекають на Фанарі редагувати Томос

В Українській Православній Церкві не згодні з тим, що представники української влади планують брати участь у засіданні Священного Синоду Константинопольського Патріархату.

Про це керуючий справами УПЦ митрополит Антоній розповів в інтерв’ю грецькому агентству церковних новин «Ромфея», повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Протягом останнього тижня в українських ЗМІ вийшли десятки статей iз брудними звинуваченнями проти знаних у нашому суспільстві єпископів і священиків. Крім того, представники Служби Безпеки викликають наших єпископів для бесід», - розповів митрополит Антоній, зазначивши, що Церква відчуває сьогодні тиск.

Водночас, за його словами, тиск чиниться і з боку Константинопольського Патріархату.

«Якби на нас тиснула тільки держава або інші нецерковні сили, для нас це не було б так образливо, тому що ми знаємо історію Церкви. Але коли це робить, або сприяє цьому інша Помісна Православна Церква, маю на увазі Константинопольська, то духовно і психологічно нам це складно прийняти», - сказав він.

«Все те, що робить Фанар, робить разом із політичним керівництвом нашої країни», - сказав митрополит.

Він також прокоментував заяву Петра Порошенка про те, що 28 листопада на Фанар полетить заступник голови Адміністрації президента Ростислав Павленко, щоб взяти участь у засіданні Священного Синоду Вселенського Патріархату для кінцевого редагування або затвердження тексту Томосу.

«Так чи інакше, ми спостерігаємо дивні речі, коли державні чиновники, миряни, планують брати участь в засіданні Священного Синоду Церкви і намагаються вирішувати церковні питання. Шкода, що цю дивну поведінку ми бачимо в Константинопольському Патріархаті, ми не згодні з цим і ми не допустимо втручання політиків у наші церковні справи», - зазначив керуючий справами УПЦ.