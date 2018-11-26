До Кривого Рогу з Венеції прибудуть мощі святої Лукії Сіракузької

Частка мощей святої мучениці Лукії Сіракузької буде доставлена до криворізького Спасо-Преображенського кафедрального собору з Венеції.

Мощі святої мучениці прибудуть до Спасо-Преображенського собору перед початком всеношної, 1 грудня, повідомляє прес-служба Криворізької єпархії УПЦ.

«Віруючі зможуть молитовно вклонитися цілющим мощам святої діви Лукії – нареченої Христової, та випросити в неї молитов перед Престолом Царя Слави - Господа нашого Іісуса Христа», - йдеться у повідомленні на сайті єпархії.

Мучениця Лукія Сіракузька, народилася в Сіракузах. На знак подяки за зцілення матері при гробі св. мучениці Апфії в Катанах вона роздала все своє майно бідним і дала Господу обітницю дівоцтва. Дізнавшись про це, наречений її доніс на Лукію, що вона християнка. Святу засудили на поталу, але Господь надав таку тяжкість її тілу, що безліч людей не могло її зрушити з місця. Тоді діву Лукію обклали хмизом і запалили велике багаття, але полум'я анітрохи не шкодило їй. Пронизана в гортань мечем, свята мучениця Лукія закінчила свій подвиг, постраждавши за Христа у 304 р. Пам'ять мучениці святкується 26 грудня.