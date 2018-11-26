У Дніпрі освятили новий православний храм на честь Іоанна Златоуста

У Дніпрі 25 листопада керуючий Дніпропетровською єпархією УПЦ митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней освятив новий храм на честь Іоанна Златоуста на міському житловому масиві «Самаровка».

По завершенні чину Великого освячення храму архіпастир виголосив проповідь, після чого здійснив Божественну Літургію, повідомляє сайт Дніпропетровської єпархії УПЦ.

На сугубій єктенії були виголошені прохання про мир на українській землі, а митрополит Іриней прочитав молитву про мир в Україні і припинення міжусобної брані.

З благословення Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія митрополит Іриней вручив регенту храму медаль Преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських, а трудівникам - благословенні архієрейські грамоти.

Наприкінці свого візиту архіпастир привітав прочан з історичною подією – Великим освяченням храму і дав усім святительське благословення.