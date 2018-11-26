У мережі з'явився новий православний портал про богослов'я "Академія віри"

Відомий портал «Богослов.RU» представив свій новий онлайн-проект — освітньо-просвітницький портал «Академія віри».

Презентація проекту відбулася 23 листопада в Московській духовній академії, а представив ресурс керівник «Богослов.RU» протоієрей Павел Велетнів, повідомляє сайт журналу "Фома".

За словами священика, «Академія віри» — це безкоштовна освітня платформа, яка сприяє знайомству з широким колом питань богослов'я, життя Церкви, віри та моралі.

При цьому вивчити богословські питання відвідувачі порталу зможуть поступово — піднімаючись рівнями граматика, ритора, філософа, богослова.

— Ми вперше спробували використовувати не цілком звичні для нашого богослов'я прийоми подачі інформації: інфографіку, інтерактивні ігри, різні тести. Ми постаралися мінімізувати кількість текстів, щоб перетворити цю подорож з богослов'я у щось захоплююче. Наскільки у нас це вийшло – судити читачам, глядачам, — розповів отець Павел.

Зокрема, у рамках співпраці зі Всеросійським державним інститутом кінематографії «Академія віри» створила 20 анімаційних фільмів, які в доступній і цікавій формі розповідають про християнство.

— Цей Проект унікальний, тому що багато в чому вперше показує, що духовному навчальному закладу можна співпрацювати зі світським навчальним закладом для того, щоб євангельське слово у сучасному світі по-сучасному і прозвучало, — зазначив ректор МДА архієпископ Верейський Амвросій.