Предстоятель УПЦ благословив вірян на Різдвяний піст

Різдвяний піст — це час, коли ми повинні підготувати себе до зустрічі з Народженим Христом Спасителем.

Про це Блаженніший Митрополит Онуфрій сказав в ефірі передачі «Православний вісник», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель нагадав, що наприкінці Посту буде велике свято Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Іісуса Христа.

«Церква духовно готує нас до цього великого духовного пиру через тілесне і духовне утримання, через піст і молитву», — зазначив Блаженніший владика.

Митрополит Онуфрій також закликав усіх: «Намагайтеся не тільки утримуватися від скоромної їжі, намагайтеся боротися зі злими почуттями, намагайтеся любити один одного, терпіти один одного і прощати один одного, тому що це є суть християнського віровчення і це є суть, до якої веде кожен Піст і зокрема Піст Різдвяний».

Предстоятель привітав усіх та побажав Божої допомоги, щоб нам провести Піст «із користю для душі та з радістю зустріти велике свято Різдва по плоті Господа Бога і Спаса нашого Іісуса Христа».