У Загаєцькому монастирі на Тернопільщині вшанували святителя Іоанна Милостивого
Сьогодні, 25 листопада, Українська Православна Церква відзначає день пам’яті святителя, патріарха олександрійського Іоанна Милостивого.
Цей день є престольним святом обителі у с. Малі Загайці Шумського району Тернопільської області. Святкову Божественну Літургію у монастирі очолив керуючий Тернопільською єпархією УПЦ митрополит Тернопільський та Кременецький Сергій (Генсицький), повідомляє "Православне Тернопілля".
За Літургією була піднесена сугуба молитва за мир у державі.
Згідно рішення Священного Синоду Української Православної Церкви архімандрит Герман був призначеним намісником, ігуменом Загаєцького чоловічого монастиря на честь Святителя Іоанна Милостивого.
Настоятель обителі архімандрит Герман отримав значну церковну нагороду- жезл, як символ духовної влади.
Владика Сергій вручив наміснику чоловічого монастиря ікону Божої Матері «Геронтиса» (що означає «стариця», «наставниця») – одна з найбільш шанованих святинь Святої гори Афон, покровителька старців і старчества.
Після Богослужіння єпископ Шумський Іов звернувся зі словами проповіді до вірян.