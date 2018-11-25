В Одесі провели Іннокентівські читання, присвячені Хрещенню Русі
19:56, 25 листопада 2018Православ`я
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В Одесі провели Іннокентівські читання, присвячені Хрещенню Русі / eparhiya.od.ua
У Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси 24 листопада відбулися IV-е Іннокентівські освітні читання «Хрещення Русі: історія і значення», організовані Відділом релігійної освіти і катехізації Одеської єпархії УПЦ.
Для участі у заключному етапі Читань були запрошені всі учасники, повідомляє "Православна Одеса".
Цього року лауреатами Читань стали 21 учасник, троє учасників були удостоєні гран-прі. Завершився захід лінгвістичної грою.
В Одесі провели Іннокентівські читання, присвячені Хрещенню Русі / eparhiya.od.ua
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