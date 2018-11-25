Митрополит Онуфрій закликав не осуджувати ченців

Біблія вчить нас любити Бога — всім серцем, всім розумом — і любити ближнього свого — як самого себе.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час недільної проповіді в Києво-Печерській Лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель зауважив, що вчитися тому, як саме потрібно любити Бога — всім серцем, усім розумом — і ближнього — як самого себе — та як правильно надавати милостиню нужденним, ми маємо на прикладі житій святих угодників Божих.

Владика розтлумачив, що «любов до Бога втілюється у виконанні заповідей Божих, а любов до ближнього — це коли людина жертвує собою заради ближнього».

За словом Архіпастиря, яскравим прикладом того, яким має бути добрий християнин, є святитель Іоанн Милостивий, Патріарх Олександрійський, пам’ять якого сьогодні вшановується.

Блаженніший Митрополит Онуфрій нагадав, що святитель Іоанн Милостивий не тільки сам постійно надавав нужденним милостиню, а й власним прикладом і винахідливістю робив оточуючих милосердними.

Зокрема владика розповів про такий повчальний випадок, коли святитель Іоанн прийшов до лікарні з жадібним єпископом Троїлом. Свт. Іоанн, знаючи, що в єпископа були кошти, навмисно прилюдно сказав: «Дивись, які люди бідні, вони потребуть ліків та їжі. Дай їм милостиню». І священнослужитель, аби не сказали, що він жадібний, надав милостиню, однак так йому було шкода своїх грошей, що він — захворів.

«Свт. Іоанн розумів, чому це сталося — від скупості — і прийшов до нього та запропонував: “Слухай, я бачу, що ти захворів, тому що тобі шкода грошей, які ти роздав. Ось тобі гроші, бери! А мені напиши розписку, що відмовляєшся від тих дарів, які Бог повинен дати тобі за твою милостиню. Нехай ці дари візьме Іоанн”. Єпископ таку розписку написав», — продовжив Предстоятель.

Та незабаром, як додав Владика, єпископу Троїлу наснилося, що на Небі в нього є чудовий будинок, однак раптом прийшли юнаки і сказали, що це вже не його «місце спокою». «Він зрозумів, що ту нагороду, яку Господь йому готував за його милосердя, він віддав свт. Іоанну», — пояснив Архіпастир.

Водночас милостиня, як згадав Предстоятель, може бути не тільки матеріальною, а й духовною, яку, до слова, також надавав свт. Іоанн Милостивий за життя.

Одного разу духовна милостиня стала повчальною і для самого святителя. Якось люди, побачивши, як один чернець три дні поспіль ходить із вродливою дівчиною, і не дізнавшись про справжній зміст тих «прогулянок», донесли свт. Іоанну, що монах «чинить із нею гріх». Святитель навіть наказав покарати ченця, однак згодом дізнався правду — чернець допомагав дівчині обрати монастир для послуху.

«Ніколи нікого не суди! Особливо ченців. У них подвиг таємний… І Бог їм доручає здійснювати таке чудове і велике, що ми не можемо осягнути цього», — навів слова святителя Іоанна Милостивого Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Блаженніший владика додав, що не судити іншого, навіть якщо людина занепала чи падає, — це й є справжня духовна милість. «Якщо людина дійсно падає, то допоможи їй. Скажи: “Господи, допоможи їй, зміцни її, дай їй сили встати і не впасти!”. Це християнське ставлення до того, хто грішить. Це є духовною милостинею», — підкреслив Митрополит Онуфрій.