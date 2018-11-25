Митрополит Антоній розповів що чекає на архієреїв УПЦ, які підуть на об’єднавчий Собор

Якщо хтось з єпископів УПЦ піде на об’єднавчий Собор, то віруючі і духовенство будуть першими, хто не пустять їх назад у свої митрополії.

Про це керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) розповів в інтерв’ю грецькому агентству церковних новин «Ромфея», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Вони втратять свої митрополії і залишаться ні з чим. Це означає, що тема «константинопольської автокефалії» не знаходить підтримки всередині нашого віруючого народу», - сказав митрополит Антоній.

Він також прокоментував інформацію про те, що нібито 20-25 архієреїв УПЦ підуть на об’єднавчий Собор.

«Якщо не 20, то хоча б 10 архієреїв точно підуть, – у цьому були впевнені і на Фанарі. У наших ЗМІ писали, що цими днями в Києві таємно перебував митрополит Гальський Еммануїл iз метою пiдготувати так званий об’єднавчий Собор. Насправді ж тільки один єпископ, а саме митрополит Вінницький i Барський Симеон, відмовився підписати рішення Собору єпископів УПЦ», - зазначив керуючий справами УПЦ.

За його словами рішення Вінницького митрополита не отримало підтримки від його духовенства та вірян.

«Ця позиція митрополита Симеона викликала сильні протести в середовищі кліриків його митрополії - близько 50 священиків міста Вінниця протестували, а також безліч мирян їх підтримували, так що митрополит Симеон, нехай навіть і сам не підписав цих рішень, однак був змушений виступити з офіційною заявою, що рішення Собору єпископів є обов’язковим для всієї Української Церкви, включаючи і Вінницьку єпархію. Він це сказав, бо зрозумів, що ризикує втратити свою єпархію, яка не підтримує його в цьому питанні», - сказав митрополит.