Єпископ Моравицький оприлюднив позицію Сербської Церкви щодо українського питання

В інтерв’ю прес-службі Одеської єпархії УПЦ архієрей Сербської Православної Церкви, єпископ Моравицький Антоній поділився своїм баченням релігійної ситуації в Україні.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Церква Божа – це боголюдський організм, який складається з Помісних Православних Церков. Як людський організм складається з різних членів, так і Церква складається з Помісних автокефальних Церков. І якщо один член страждає, то і все тіло болить. І якщо одна Церква страждає, то і всі Помісні Церкви не можуть залишитися байдужими, – сказав єпископ Антоній. – Природно, що всі ми вдаємося до молитви і робимо все, щоб вилікувати такі проблеми. Особливо зараз це актуально для України, де намагаються через смути розділити єдність Православної Церкви».

Єпископ Моравицький Антоній розповів про позицію Сербської Церкви: «Сербська Православна Церква в особі свого Архієрейського Собору, який відбувся 6-8 листопада цього року, прийняла дуже чітке рішення про те, що буде визнавати тільки канонічну Українську Православну Церкву під омофором Блаженнішого Митрополита Київського і всієї Україна Онуфрія і не визнаватиме і не служитиме з розкольницькими організаціями, які очолює Михаїл Денисенко і так званий митрополит Макарій (Малетич)».

Говорячи про те, що думають Помісні Православні Церкви про українську автокефалію, владика Антоній додав: «Я сподіваюся, що всі Помісні Православні Церкви розуміють цю проблему і підтримують всіляко справжнє Православ’я. Багато Помісних Церков визначилися з цього питання – Олександрійська, Антіохійська, Єрусалимська, Румунська, Албанська, Польська, Чеських земель і Словаччини. Практично всі Помісні Церкви офіційно заявили про підтримку канонічної Української Православної Церкви».

«Ми не розуміємо: 300 років була одна Церква, а зараз раптом все змінилося. Це канонічне порушення, яке руйнує церковні традиції. І, по-друге, давати Томос і автокефалію може не одна Православна Церква, а через консенсус всіх Православних Помісних Церков. Їх ніхто з цього питання не запитав, і більшість з них не згодні з рішенням Константинопольського Патріархату», – підкреслив архієрей Сербської Православної Церкви.