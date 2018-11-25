У Києво-Печерській лаврі помолились про загиблих у роки Голодомору

У Неділю, 24 листопада, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви. Також була звершена заупокійна молитва про загиблих у роки Голодомору. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженніший Владика пояснив вірним притчу про милосердного самарянина і розповів про життя та добрі справи святителя Іоанна Милостивого, пам’ять якого сьогодні вшановує Церква. Архіпастир також закликав вірних бути милостивими до ближніх та пояснив, що таке духовна милостиня.

“Це духовна милостиня – коли людина не судить іншу, якщо побачить людину, яка впала або падає [духовно], то вона співчуває їй і говорить: “Господи, допоможи їй! Якщо вона дійсно падає, допоможи їй, укріпи її, дай їй силу встати і не впасти!”. – Це християнське ставлення до того, хто чинить гріх”.

Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії: у священика – диякона Віктора Григор’єва, клірика храму на честь Різдва Богородиці у с. Гвоздів; у диякона – Віталія Горзова, співробітника Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ.

Наприкінці богослужіння Предстоятель привітав паству з недільним днем та побажав, щоб Господь, молитвами Богородиці, благословив усіх та дав необхідне для життя земного і вічного.