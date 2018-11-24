Митрополит Онуфрій взяв участь у державній церемонії вшанування жертв Голодомору

Сьогодні, 24 листопада, на території Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» відбулася державна церемонія вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

У заході взяли участь Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій, керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній та вікарій Київської Митрополії архієпископ Обухівський Іона, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Очолив державну церемонію Президент України Петро Порошенко. На заході були присутні представники влади та дипломатичного корпусу, релігійні лідери різних конфесій та громадські діячі.

Президентом було оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання та акцію «Запали свічку». Насамкінець, присутні віддали шану всім, хто загинув від голоду в ‎1932-1933 роках.

День пам’яті жертв Голодомору щорічно відзначається у четверту суботу листопада. У 2018 році День пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років припадає на 24 листопада. Цьогоріч згадуються 85-ті роковини трагічних подій.