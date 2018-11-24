Архієпископ Празьких і Чеських земель прибув до Одеси

Архієпископ Празьких і Чеських земель Михаїл 24 листопада прибув до Одеси.

У Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі його зустрів митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, повідомляє «Православна Одеса».

«Ми приїхали показати нашу єдність з вами, як представники автокефальної церкви», - сказав архієпископ Михаїл.

Також архієпископ Михаїл розповів про історію православ'я у Чехії і святого рівноапостольного Кирил, який приніс православ'я на ці землі.

«Ми дуже вам співчуваємо і пояснюємо людям, що всі ми з вами – і чехи, і словаки, і закарпатці, і навіть православні німці – мають бути, як одна сім'я. Ваші радості – наші радості, Ваша біда – і наша біда. Ми повинні підтримувати один одного і словом, і молитвою. У нас у єпархії за кожною літургією читаються молитви про мир в Україні, про єдність церкви», - підкреслив архієпископ Михаїл.

Митрополит Агафангел вручив архієпископу Михаїлу панагію із зображенням Касперівської ікони Божої Матері, небесної Покровительки Причорноморського регіону.