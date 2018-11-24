Митрополит Онуфрій пояснив, що таке справжня любов до ближнього

В ефірі телеканалу “Інтер” вийшов п’ятий випуск щотижневої програми “Слово Предстоятеля”, в якій Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звертається з духовною настановою до глядачів. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на телеканал “Інтер”.

У своєму Слові Архіпастир розповів про те, що розділяє і що зближає людей. Його Блаженство розтлумачив історію про доброго самарянина (Лк., X, 25–37) та пояснив, що таке справжня любов до ближнього. «Я би хотів попросити всіх українців і взагалі всіх людей, щоб ми згадали, що ми є діти одного Бога. Робімо так, щоб ми були ближчі один до одного», — сказав він.