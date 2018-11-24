Братія Почаївської лаври бачить у конфлікті навколо обителі спробу "перетворити святиню на музей"

Братія Свято-Успенської Почаївської лаври направила звернення у зв’язку з рішенням комісії Міністерства юстиції України анулювати реєстрацію договору на право користування спорудами обителі.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Мова йде про місце проживання 200 ченців і 50 послушників – людей, які відмовилися від світу і все своє життя присвятили служінню Богу», – йдеться у зверненні.

«Варто зазначити, що з 2000 року це вже третя спроба перетворити святиню в музей», – звертають увагу в Лаврі.

Братія також повідомляє, що за короткий проміжок часу органи прокуратури порушили кілька безпідставних кримінальних справ.

«Змушені констатувати, що, в даний час чинна українська влада взяла курс на вилучення майна у Свято-Успенської Почаївської Лаври та передачу її новостворюваній церковній організації, а як наслідок – знищення чернецтва на території західної України», – резюмується у зверненні.

Також повідомляється, що цілеспрямована робота по дискредитації насельників Лаври ведеться вже давно за допомогою підконтрольних засобів масової інформації. «Риторика влади за 100 років не змінилася: насельники Лаври залишаються для них «пособниками контрреволюції»», і при цьому діюча влада використовує «комуністичні методи боротьби з Православною Церквою».

Насельники Святині просять молитовно підтримати обитель.

«Зі скорботою в серці звертаємося до Вас з проханням посилити молитовне бдіння заради миру і єдності віруючих в лоні канонічної Церкви».