Собор Фінляндської Православної Церкви займеться адміністративним перетворенням парафій

Помісний собор Фінляндської Православної Церкви відбудеться 26-29 листопада у Спасо-Преображенському Валаамському монастирі (Хейнявесі, південне Саво).

У рамках Собору будуть розглянуті питання про адмінистравне перетворення парафій ФПЦ. Про це повідомляється на офіційному сайті Фінляндської Православної Церкви.

Сесії Помісного собору ФПЦ 2018-го року будуть транслюватися в інтернеті на сайті ФПЦ ort.fi (по-фінськи), де за нимим можна буде стежити в реальному часі або подивитися в запису.