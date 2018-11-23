У Кафедральному соборі УПЦ у пам'ять про митрополита Володимира провели благодійну акцію

З нагоди 83-ї річниці від дня народження Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана; † 2014), 23 листопада, у каплиці князя Ярослава Мудрого при Кафедральному соборі УПЦ на честь Воскресіння Христового відбулася панахида.

Заупокійне богослужіння з благословення архієпископа Бородянського Варсонофія очолив благочинний Андріє-Володимирського храму протоієрей Павло Білий. Про це повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

Після поминання священик подякував присутнім за молитву і спільно з керівником соціального відділу Кафедрального собору Оленою Богдановою роздали продуктові набори всім, хто прийшов пом'янути 121-го Митрополита Київського.