На Всеукраїнській конференції священики ділилися досвідом роботи із сім’ями

У Києві 22-23 листопада відбулась VІ Всеукраїнська конференція керівників єпархіальних відділів у справах сім’ї УПЦ.

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія захід організував Синодальний відділ УПЦ у справах сім’ї у Києво-Печерській лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Робота форуму розпочалася з молебну перед доброю справою.

Було зареєстровано понад 50 учасників з різних куточків України. Очолив захід голова Місії архієпископ Ровеньківський і Свердловський Пантелеімон.

На початку пленарного засідання пролунали вітальні слова Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія, керуючого справами УПЦ митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, голови Місії архієпископа Ровеньківського і Свердловського Пантелеімона, а також ректора Київської духовної академії і семінарії єпископа Білогородського Сильвестра.

Після вітального слова Предстоятеля, перед аудиторією виступив митрополит Бориспільський та Броварський Антоній. Владика відзначив діяльність Місії, наголосивши, що робота з сім’ями є вкрай необхідною для майбутнього української Церкви. Після чого архієрей відповів на питання присутніх.

У перший день роботи VІ Всеукраїнської конференції також виступили голова Синодального відділу УПЦ у справах молоді архієпископ Обухівський Іона, перший проректор Київських духовних шкіл протоієрей Сергій Ющик, заступник Голови Місії ієрей Іоанн Ружицький, керівник сімейного відділу Львівської єпархії протоієрей Михаїл Коник, архімандрит Ніфонт (Омельчук), співробітник Молодіжного відділу УПЦ протоієрей Миколай Могильний, керівник Сімейного відділу Київської єпархії Протоієрей Сергій Екшиян та його колега Віра Кошіль, керівник сімейного відділу Херсонської єпархії протоієрей Іоанн Гордієнко, керівник відділу сім’ї Харківської єпархії протоієрей Сергій Белянов та Наталія Белянова.

Другий день конференції розпочався урочистою Божественною Літургією в храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських у Києво-Перській Лаврі. Богослужіння очолив Голова Місії, архієпископ Ровеньківський і Свердловський Пантелеімон. Його Високопреосвященству співслужили керівники та співробітники сімейних єпархіальних відділів у сані.

Після Літургії учасники конференції на чолі з Преосвященним Владикою вирушили до лаврського цвинтарю, де на могилі спочилого Предстоятеля УПЦ, Блаженнішого митрополита Володимира, Голова Місії звершив заупокійну літію.

Завершальним етапом конференції стала екскурсія учасників форуму Музеєм Блаженнішого Володимира.