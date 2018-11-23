Білоруські Різдвяні читання присвятять проблем молоді

У Білорусі 29-30 листопада пройдуть Четверті Білоруські Різдвяні читання «Молодь: свобода та відповідальність».

У центрі уваги читань — молодь: свобода і відповідальність у сучасному світі, актуальні проблеми духовно-морального виховання та збереження культурної спадщини, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Читання організовує Білоруська Православна Церква за підтримки Міністерства культури Республіки Білорусь, Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь, Міністерства освіти Республіки Білорусь, Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь, Національної академії наук Білорусі.

До участі в читаннях запрошуються священнослужителі, представники органів влади, діячі культури, науковці, представники силових структур, керівники і викладачі установ освіти, медичні та соціальні працівники, викладачі недільних шкіл, студенти, представники інших напрямів діяльності.

Урочисте відкриття Четвертих Білоруських Різдвяних читань відбудеться 29 листопада у Національній бібліотеці Білорусі.

Секційні засідання відбудуться 30 листопадау вищих навчальних закладах міста Мінська.