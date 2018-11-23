Предстоятель УПЦ звершив панахиду за Митрополитом Володимиром у день його народження

У день народження покійного Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Володимира (Сабодана) 23 листопада Блаженніший Митрополит Онуфрій у співслужінні архієреїв УПЦ та духовенства звершив панахиду на могилі спочилого Першосвятителя.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, 23 листопада Блаженнішому Митрополиту Володимиру виповнилося б 83 роки.

Блаженніший Митрополит Володимир народився 23 листопада 1935 року у селі Марківці, Летичівського району Хмельницької області у селянській родині. Очолював Українську Православну Церкву з 1992 по 2014 рр. Для українських віруючих ім’я спочилого Архіпастиря пов’язано зі зміцненням, розвитком Української Православної Церкви. Відійшов до Господа Блаженніший владика 5 липня 2014 року і був похований на братському кладовищі Києво-Печерської Лаври біля храму Різдва Пресвятої Богородиці.

По завершенні панихиди Блаженніший Митрополит Онуфрій благословив усіх присутніх.