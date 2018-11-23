У Києві відкрили Всеукраїнську конференцію УПЦ, присвячену роботі із сім’ями

У четвер, 22 листопад, відбувся перший день роботи VІ Всеукраїнської конференції керівників єпархіальних відділів у справах сім’ї УПЦ.

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія захід проводить Місія Синодальний відділ УПЦ у справах сім’ї у Києво-Печерській Лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт Місії.

Робота форуму розпочалася з молебну перед доброю справою.

Цього разу для роботи у конференції було зареєстровано понад півсотні учасників з різних куточків України. Очолив захід голова Місії архієпископ Ровеньківський і Свердловський Пантелеімон.

На початку пленарного засідання пролунали вітальні слова Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія, керуючого справами УПЦ митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, голови Місії архієпископа Ровеньківського і Свердловського Пантелеімона, а також ректора Київської духовної академії і семінарії єпископа Білогородського Сильвестра.

Після вітального слова Предстоятеля, перед аудиторією виступив митрополит Бориспільський та Броварський Антоній. Владика відзначив діяльність Місії, наголосивши, що робота з сім’ями є вкрай необхідною для майбутнього української Церкви. Опісля архієрей відповів на питання присутніх.

У перший день роботи VІ Всеукраїнської конференції також виступили голова Синодального відділу УПЦ у справах молоді архієпископ Обухівський Іона, перший проректор Київських духовних шкіл протоієрей Сергій Ющик, заступник Голови Місії ієрей Іоанн Ружицький, керівник сімейного відділу Львівської єпархії протоієрей Михаїл Коник, архімандрит Ніфонт (Омельчук), співробітник Молодіжного відділу УПЦ протоієрей Миколай Могильний, керівник Сімейного відділу Київської єпархії Протоієрей Сергій Екшиян та його колега Віра Кошіль, керівник сімейного відділу Херсонської єпархії протоієрей Іоанн Гордієнко, керівник відділу сім’ї Харківської єпархії протоієрей Сергій Белянов та Наталія Белянов.

Заключним етапом першого дня конференції стало підведення підсумків.