В Одеській області відзначили Собор Балтських святих

В Одеській області 22 листопада відзначили Собор Балтських святих.

В день пам'яті Собору Балтських святих у Свято-Успенському кафедральному соборі міста Балта Одеської області відбулася святкова Божественна Літургія, яку очолив митрополит Балтський та Ананьївський Алексій, повідомляється на сайті Балтської єпархії УПЦ.

Після закінчення богослужіння митрополит Алексій подякував усім гостям за участь в урочистостях з нагоди першої річниці від дня прославлення Собору Балтських святих.