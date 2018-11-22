У Запоріжжі день поминання жертв Голодомору православні відзначать хресною ходою

У день вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні, 24 листопада, з благословення митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки у Запоріжжі відбудеться загальноміський хресний хід.

Про це повідомляється на сайті Запорізької єпархії УПЦ.

Хресний хід розпочнеться від Покровського собору. Біля меморіального знаку пам'яті жертв Голодомору відбудеться панахида.