У Запоріжжі день поминання жертв Голодомору православні відзначать хресною ходою
22:32, 22 листопада 2018Православ`я
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Біля меморіального знаку пам'яті жертв Голодомору відбудеться панахида / hramzp.ua
У день вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні, 24 листопада, з благословення митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки у Запоріжжі відбудеться загальноміський хресний хід.
Про це повідомляється на сайті Запорізької єпархії УПЦ.
Хресний хід розпочнеться від Покровського собору. Біля меморіального знаку пам'яті жертв Голодомору відбудеться панахида.
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