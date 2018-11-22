Предстоятель Албанської Церкви просить у глав Помісних Церков провести Собор

Замість єдності православних в Україні сьогодні очевидна небезпека розколу єдності світового Православ'я.

Про це заявив Блаженніший Архієпископ Тиранський і всієї Албанії Анастасій, повідомляє patriarchia.ru.

Він також висловив побоювання, що реалізація Константинопольським Патріархатом проекту української автокефалії «стане "ходінням по мінному полю».

«Воно нагадує небезпечне підприємство з непередбачуваними побічними діями. Протиборчі угруповання збережуть свою індивідуальність і згуртованість, як це неодноразово траплялося у різних Помісних Церквах. Зрештою замість єдності православних в Україні проступає небезпека розколу єдності світового Православ'я», — підкреслив Предстоятель Албанської Православної Церкви, зазначивши, що цією думкою він поділився з Патріархом Константинопольським Варфоломієм під час особистої зустрічі на острові Крит.

Предстоятель Албанської Православної Церкви зазначив, що зі свого боку зробить все можливе, щоб запобігти розкол у світовому Православ'ї».

«Такий розвиток подій став би болючим ударом по довірі до Православ'я, чого всіма силами необхідно уникнути, — переконаний Блаженніший Анастасій. — Як би це не здавалося неможливим, вважаємо, що всі ми повинні "зробити все", щоб повернутися до Зборів Предстоятелів і планування нового Великого Собору».