У скиті Святогірської лаври відзначили престольне свято

У день святкування Собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних, 21 листопада, скит Свято-Успенської Святогірської лаври у с. Адамівка, присвячений святителю Іоанну Шанхайському, відзначив престольне свято.

Цього дня митрополит Святогірський Арсеній очолив Божественну літургію у лаврському скиту, повідомляється на сайті обителі.

Нижній храм обителі присвячений Архістратигу Божому Михаїлу — чуду, здійсненому Архангелом Михаїлом у Хонах (святкується 19 вересня). Також і свято 21 листопада обитель зустрічає як престольне — день одного зі своїх небесних покровителів, на честь якого колись хрестили Михайла Максимовича, майбутнього святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського.

Святкові богослужіння розпочалися у скиту з водосвятного молебню з акафістом Архістратигу Михаїлу та іншим Небесним Силам безтілесним. По закінченні водосвяття відбулася зустріч намісника Святогірської лаври митрополита Арсенія, були прочитані часи і відслужена Божественна літургія.