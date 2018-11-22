Стан здоров'я митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора стабілізувався

Стан здоров'я митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора наразі стабілізувався.

Як повідомляла прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ, 21 листопада, ввечері керуючого Мукачівською єпархією, митрополита Феодора з підозрою на інсульт – госпіталізували. Наразі владика Феодор знаходиться в Мукачівській ЦРЛ під наглядом лікарів.

"Станом на 16.00, 22 листопада стан здоров’я архієрея стабілізувався. Владика вже став чітко вимовляти слова. Звичайно, ще залишилися деякі ознаки перенесеної хвороби. Завдяки фаховій, медичній допомозі, а найголовніше вчасній допомозі − вдалося запобігти важких наслідків.

Архіпастир від щирого серця уклінно дякує за молитву та моральну підтримку", - йдеться в повідомленні єпархії.