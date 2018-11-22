Відкрито збір коштів для лікування 12-річного Антона Вініченко – «Надіюсь і вірю»

12-річний Антон Вініченко продовжує лікування.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», до хвороби Антон вів спосіб життя звичайного підлітка: ходив до школи, гуляв із друзями. У минулому році йому поставили діагноз: низькодифференційована карцінома з нейроендокринним диференціюванням заочеревинного простору та черевної порожнини.

Почалися лікарняні будні Антоші та його батька, який разом із ним перебуває в лікарні.

Для подальшого лікування хлопчику необхідний препарат «Карбоплатин» 150мг у кількості 10 упаковок на загальну суму 5080,00 грн. У Антона є хороші шанси повернутися до здорового та повноцінного життя, але для цього йому потрібно до кінця пройти лікування.

Завдяки підтримці жертводавців раніше хлопчик отримав необхідні для лікування препарати.

Про те, як і чим допомогти Антону Вініченко – читайте на сайті «Надіюсь і вірю».