Оприлюднено списки дипломів випускників Київських духовних шкіл за 10 років

З благословення ректора Київської духовної академії і семінарії єпископа Білогородського Сильвестра, з метою ефективного пошуку інформації, офіційний сайт Київських духовних шкіл оприлюднює серії та номери дипломів Київських духовних шкіл денного та заочного відділення.

Наразі опубліковано серії та номери дипломів, видані в Київській духовній академії і семінарії з 2008 по 2018 рр., з вказівкою кому і у якому році такі були видані, повідомляє прес-служба КДА.

Зі списками можна ознайомитись тут.

*Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року за № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами» Міністерство освіти і науки України проводить процедуру державного визнання зазначених документів.