У Петербурзі знімуть документальний фільм про дітей імператора Миколая II

На кіностудії «Лендок» знімуть документальний фільм про життя дітей імператора Миколая II.

Про це повідомляє «Благовіст-Інфо» з посиланням на прес-службу студії.

«На «Лендоці» починається виробництво картини про дітей Миколая II. Документальний фільм під робочою назвою «Порожні сторінки» зніме режисер Марія Поприцак за власним сценарієм», – повідомили в кіностудії.

Виробництво документального фільму розпочнеться цієї зими. Прем'єра фільму намічена на кінець 2019 року.

«Довгий час царська родина була своєрідною іконою нової Росії, але мало хто розповідав про людську сторону останніх російських монархів. Яка пісня була улюбленою у княжни Ольги? У кого була закохана Тетяна? Як Олексій хотів керувати державою? На всі ці питання і відповість фільм», — наголошується в повідомленні.

Останній російський імператор Миколай II і його сім'я були розстріляні в ніч на 17 липня 1918 року в Єкатеринбурзі. У 2000 році Руська Православна Церква зарахувала Миколая II і членів його сім'ї до лику святих, після розкопок поховання під Єкатеринбургом передбачувані останки членів імператорської родини були поховані в усипальниці Петропавлівського собору Санкт-Петербурга. Восени 2015 року слідчі відновили розслідування справи про загибель Романових.