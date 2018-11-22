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У Дніпропетровській єпархії УПЦ молилися про загиблих під час Революції Гідності

11:45, 22 листопада 2018
Православ`я
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У Дніпропетровській єпархії УПЦ молилися про загиблих під час Революції Гідності / eparhia.dp.ua

У храмах Дніпропетровської єпархії УПЦ 21 листопада пройшли панахиди за загиблими у боротьбі за свободу та незалежність України під час масових акцій протесту в листопаді 2013 – лютому 2014 роках.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ.

Православні помолилися про загиблих під час Революції Гідності.

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