У Дніпропетровській єпархії УПЦ молилися про загиблих під час Революції Гідності

У храмах Дніпропетровської єпархії УПЦ 21 листопада пройшли панахиди за загиблими у боротьбі за свободу та незалежність України під час масових акцій протесту в листопаді 2013 – лютому 2014 роках.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ.

Православні помолилися про загиблих під час Революції Гідності.